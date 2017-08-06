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Рогозин опасается эскалации в Приднестровье из-за политики правительства Молдавии

Политика
6 августа, 17:51 UTC+3 ТАСС

Вице-премьер отметил, что молдавские власти и службы безопасности перекрывают возможность ротации российских миротворцев, а также останавливают официальных представителей РФ

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ТАСС, 6 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, опасается, что политика правительства Молдавии может привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. Такое заявление он сделал в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Это больше всего нас беспокоит, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли конфликт с молдавским правительством привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. - Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии, Советской армии. Во-вторых, там наши миротворцы, их примерно 450 человек. <...> Сейчас молдавские власти и службы безопасности перекрывают нам возможность ротации наших миротворцев, которые, естественно, заканчивают срок службы и должны вернуться, останавливают официальных представителей России".

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

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"Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор пойдет у нас уже не с Бухарестом и не с Кишиневом. Будем разговаривать с теми, кто эти ниточки дергает", - добавил он.

На этой неделе правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Эта миротворческая операция является одной из самых успешных: за все эти годы здесь не было зафиксировано ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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