Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования командировок членов ОП

Политика
7 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Палатам Федерального Собрания также рекомендовано рассмотреть вопрос об изменении пропускного режима для обеспечения беспрепятственного доступа в здания СФ и ГД членов Общественной палаты РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования командировок членов Общественной палаты РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и при участии Общественной палаты Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета федеральному казенному учреждению "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" в целях увеличения объемов финансового обеспечения расходов на командировки членов Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами ОП, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Палатам Федерального Собрания также рекомендовано рассмотреть вопрос об изменении пропускного режима в зданиях Совета Федерации и Государственной думы, предусмотрев обеспечение беспрепятственного доступа в них членов Общественной палаты РФ по своим удостоверениям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
2
Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
3
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
4
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
7
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама