Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования командировок членов ОП

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования командировок членов Общественной палаты РФ.
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и при участии Общественной палаты Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета федеральному казенному учреждению "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" в целях увеличения объемов финансового обеспечения расходов на командировки членов Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами ОП, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Палатам Федерального Собрания также рекомендовано рассмотреть вопрос об изменении пропускного режима в зданиях Совета Федерации и Государственной думы, предусмотрев обеспечение беспрепятственного доступа в них членов Общественной палаты РФ по своим удостоверениям.