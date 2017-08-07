Власти Москвы выделили 1700 помещений для встреч кандидатов с избирателями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские городские и муниципальные власти выделили по инициативе Московской избирательной комиссии 1700 помещений для проведения встреч кандидатов на муниципальных выборах с избирателями. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мы обратились к [мэру Москвы Собянину] Сергею Семеновичу, он поддержал эту идею, и дано было поручение всем отраслевым департаментам (соцзащиты, образования, культуры, спорта, медицины) выделить 1700 помещений. Такого никогда не было", - сказал он.

По словам Горбунова, в том числе управы и муниципалитеты предоставили свои помещения, актовые залы.

"В субботу последний день был жеребьевки, 1700 помещений разыграны. Более 100 тысяч встреч в этих помещениях до дня тишины кандидаты могут провести. Каждый кандидат от пяти до восьми раз может встретиться [с избирателями]", - отметил председатель Мосгоризбиркома.

Он уточнил, что до сентября в школе может проходить по три-четыре встречи, с началом учебного года - максимум две встречи в вечернее время. Эта мера, по мнению Горбунова, позволит положить конец разговорам о применении административного ресурса. "Созданы все условия. <...> Наконец-то мы прекратим все разговоры об административном ресурсе", - подчеркнул он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.