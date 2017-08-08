ЦИК РФ завел аккаунты в соцсетях и каналы в Telegram и на Youtube

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Центризбирком России открывает официальные страницы в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, а также каналы в мессенджере Telegram и на видеохостинге Youtube. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.

"Страницы ЦИК России стали первыми площадками в социальных сетях, представляющими официальную позицию Центральной избирательной комиссии РФ, а также площадками для общения и ведения тематических дискуссий", - говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что на страницах в соцсетях и на каналах официальных аккаунтов будут публиковаться новости ЦИК, анонсы аналитических статей и интервью, опубликованных в сетевом издании "Вестник ЦИК России".

Кроме того, в социальных сетях ЦИК планирует размещать обучающие материалы для избирателей, организаторов избирательного процесса и журналистов.

В июне пресс-служба ЦИК распространила заявление о том, что ведомство не имеет официальных страниц в социальных сетях. До этого в Telegram появился канал под названием "Пресс-служба ЦИК", первая запись в нем была размещена 31 мая. Канал публикует релизы, вышедшие до этого на сайте Центризбиркома. Во "ВКонтакте" есть страница "Новости ЦИК России".