Россия и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГ

ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Россия и Индонезия условились активизировать контакты спецслужб в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.

"Мы с удовлетворением подтвердили совпадение или близость наших позиций по большинству международных и региональных проблем. Прежде всего, мы, как и Индонезия, исходим из того, что любые кризисы и конфликты должны решаться на прочной основе международного права, норм и принципов Устава ООН, через политический диалог, переговоры, поиск компромиссов и консенсуса, без вмешательства извне", - отметил Лавров.

"В этом контексте у нас вызывает озабоченность ситуация, которая продолжает сохраняться на Ближнем Востоке и Севере Африки, несмотря на определенный прогресс и в деле сирийского урегулирования, и в борьбе с терроризмом. Угроза, которую представляет собой ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), никуда не делась, - сказал глава МИД РФ. - Представители этой преступной группировки распространяются по всему миру, в том числе в районы, близкие к РФ и к Индонезии".

"Условились по линии специальных служб особое внимание уделить повышению координации в наших общих усилиях по борьбе с этим злом, - подчеркнул Лавров. - Мы будем развивать эту сферу взаимодействия как по двусторонним каналам с нашими индонезийскими друзьями, так и в рамках взаимодействия между РФ и АСЕАН".

Россия будет оказывать поддержку Индонезии

Россия будет поддерживать возможности Индонезии противостоять любым угрозам, включая угрозу терроризма, заявил Лавров.

Он сообщил, что на встрече с индонезийской коллегой были рассмотрены "вопросы, представляющие обоюдный интерес в военно-технической области". "Мы заинтересованы поддерживать индонезийские возможности противостоять любым угрозам, и говорили много сегодня о террористической угрозе, которая общая для всех нас", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что между Москвой и Джакартой действует совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. "Заседала она в конце прошлого года в Джакарте, и, по нашим оценкам, те вопросы, которые рассматривались, активно решаются", - отметил он.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил ТАСС, что стороны практически согласовали контракт на поставку в республику российских истребителей Су-35.

РФ поддерживает создание ЗСТ между ЕврАзЭС и Индонезией

По словам Сергей Лаврова, Россия поддерживает переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Индонезией.

"Мы говорили о Евразийском экономическом союзе. Индонезия проявляет интерес к началу переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕврАзЭС, - сказал он. - Соответствующее предложение внесено, оно рассматривается. Россия его поддерживает".

"Будем в том числе и содействовать расширению внешних связей ЕврАзЭС, - отметил министр. - В частности, говорили о целесообразности подключения союза к мероприятиям в рамках АТЭС на той же основе, на которой в этих мероприятиях участвует такая организация как Тихоокеанский альянс".

Заседание межправкомиссии России и Индонезии

Заседание межправительственной комиссии России и Индонезии пройдет в российской столице в октябре, сообщил глава МИД РФ.

"Мы подтвердили, что цель, которую поставили наши руководители по достижению объема товарооборота в $5 млрд, остается актуальной, - подчеркнул Лавров. - Наш товарооборот уже сейчас приближается к $3 млрд. Уверен, что мы будем быстро двигаться по этому пути".

Вместе с тем, отметил Лавров, на переговорах было подтверждено, что РФ "предоставляет существенные благоприятные условия для товаров индонезийского экспорта, в частности, в сфере рыбного хозяйства и других видов продовольствия".

"Договорились о том, что впредь будем обеспечивать благоприятные условия для деятельности экономических операторов наших стран на территории друг друга, - указал министр. - Все эти вопросы будут подробно обсуждены на 12-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое мы договорились провести в октябре текущего года в Москве".