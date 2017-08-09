Россия считает, что нельзя ослаблять усилия по созданию палестинского государства

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ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Для достижения ближневосточного урегулирования необходимо не ослаблять усилий по созданию палестинского государства и добиваться палестинского единства. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
"Обсудили целый ряд вопросов, которые касаются нашего взаимодействия в ООН по такой теме, как ближневосточное урегулирование, в рамках которого мы убеждены в необходимости не ослаблять усилий по решению проблемы создания палестинского государства, по решению проблемы обеспечения палестинского единства, - сказал он. - Россия и Индонезия много делают в этом направлении и стараются помочь найти такие решения, которые обеспечили бы мир, спокойствие и безопасность на Ближнем Востоке для всех стран, включая Палестину".
Лавров отметил, что на переговорах рассматривались и другие международные проблемы. "У нас близкие позиции по сирийскому, иракскому урегулированию, по ситуации в районе Персидского залива и по многим другим вопросам международной повестки дня, - добавил он. - Рассмотрели и тематику, связанную с режимом нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, условились продолжать консультации по всем этим вопросам".