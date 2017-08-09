Мэр Череповца Юрий Кузин уйдет в отставку

ТАСС, 9 августа. Мэр моногорода Череповец Вологодской области Юрий Кузин принял решение уйти в отставку и не выдвигаться на второй срок. Это решение он озвучил в среду на встрече с губернатором области Олегом Кувшинниковым, сообщила пресс-служба губернатора. Решение Кузин объяснил желанием перейти на работу в компанию "Свеза".

"В сентябре истекает срок моих полномочий, и я решил покинуть муниципальную службу. В мой адрес поступили предложения по участию в крупном и интересном проекте. Я подумал, все взвесил и дал согласие. В связи с этим не планирую подавать заявление на участие в конкурсном отборе мэра города", - процитировала Кузина пресс-служба губернатора.

Вопрос о сложении полномочий мэра Кузина будет рассмотрен 14 сентября на заседании Череповецкой городской думы. Дальнейшую карьеру он намерен продолжить на посту директора по коммуникациям компании "Свеза", которая является мировым лидером по производству березовой фанеры.

Осенью 2017 года Череповец переходит к новой системе управления: 10 сентября, в Единый день голосования, состоятся выборы депутатов Череповецкой городской думы, из их числа будет избран председатель, который станет главой города. В сентябре начнет работу комиссия по выбору управляющего городским хозяйством - сити-менеджера, который будет избран на конкурсной основе. О желании принять участие в конкурсе на встрече с губернатором заявила заместитель мэра Череповца по социальным вопросам Елена Авдеева, проработавшая в череповецкой администрации более 10 лет. Губернатор ее решение поддержал. С поддержкой кандидатуры Елены Авдеевой выступил и Юрий Кузин на своей странице во "ВКонтакте". Он поблагодарил череповчан за поддержку, обещал представить подробный отчет о том, что сделано в городе за последние годы, и рекомендовал конкурсной комиссии и новому составу Череповецкой гордумы поддержать кандидатуру Авдеевой.

Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "ФосАгро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса. В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. О вхождении в создаваемый Череповецкий индустриальный парк заявили 13 резидентов, подписав соответствующие соглашения с правительством области на общую сумму 4,5 млрд рублей. Первый якорный инвестор уже зашел на территорию парка: "Череповецкий мебельный комбинат" начал строить завод по производству фибролитовых плит, объем инвестиций - 3,6 млрд рублей. Планируется, что в "Череповце" будет создано около тысячи новых рабочих мест, и в 2018 году он сможет выйти из списка моногородов России.