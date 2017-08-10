Денис Новак и Вадим Федоров назначены заместителями министра юстиции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил двух новых заместителей министра юстиции РФ. Как отмечается в тексте указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, эти посты заняли Денис Новак и Вадим Федоров.

Согласно указу президента, Владимир Мулов покидает пост заместителя главы Федеральной службы судебных приставов.