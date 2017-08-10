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Денис Новак и Вадим Федоров назначены заместителями министра юстиции

Политика
10 августа, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Согласно указу президента РФ, Владимир Мулов покинул пост замглавы Федеральной службы судебных приставов

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил двух новых заместителей министра юстиции РФ. Как отмечается в тексте указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, эти посты заняли Денис Новак и Вадим Федоров.

Согласно указу президента, Владимир Мулов покидает пост заместителя главы Федеральной службы судебных приставов.

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