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Партия роста пока не рассматривает Титова как кандидата в президенты России

Политика
10 августа, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей занимает пост председателя политического объединения

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Партия роста пока не рассматривает кандидатуру своего председателя, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова для участия в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщил в четверг член генерального совета партии, участник внутрипартийных президентских праймериз, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Титов пока не рассматривается как кандидат. Может быть, в течение августа что-то изменится, но об этом пока нам неизвестно", - сказал он.

В июне на съезде Партии роста Титов заявил, что партия определится с форматом своего участия в президентских выборах после того, как о своем участии объявит действующий глава государства Владимир Путин. При этом ряд партийцев выступали за поддержку кандидатуры Путина на выборах. Титов напомнил, что совсем недавно был переназначен президентом РФ на пост бизнес-омбудсмена на четырехлетний срок и подчеркнул, что "многое еще не сделано".

Титов призвал всех желающих участвовать в выборах президента партийцев выдвигать свои кандидатуры на своеобразные внутрипартийные праймериз. В настоящее время на сайте партии в качестве участников такого предварительного голосования указаны депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, федеральный секретарь партии Александр Хуруджи, бизнесмен Дмитрий Потапенко и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

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Титов, Борис Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
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