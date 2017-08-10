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МИД РФ: Россия нацелена на наращивание сотрудничества со странами Центральной Америки

Политика
10 августа, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В министерстве отметили, что Москва всегда поддерживала мирное соглашение Эскипулас-II, целью которого является нормализация отношений между государствами, расположенными в регионе

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия будет наращивать усилия для расширения всего спектра сотрудничества со странами Центральной Америки. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ по случаю 30-летия подписания странами Центральной Америки соглашения Эскипулас-II, направленного на прекращение многолетних конфликтов.

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, 7 августа 1987 года в гватемальском городе Эскипулас президенты Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора подписали документ "Пути установления прочного и длительного мира в Центральной Америке" (так называемое соглашение Эскипулас-II), который стал "отправной точкой для прекращения многолетних вооруженных конфликтов и перевода субрегионального политического процесса в демократическое русло".

"Конструктивный потенциал данного процесса проявился также в движении к национальной консолидации прежде расколотых по идейно-политическим признакам государств и возникновении в дальнейшем нового объединения - Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС)", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Москва активно выступала в поддержку переговорных усилий и приветствовала подписание мирного соглашения. "Мы с удовлетворением отмечаем, что 30 лет спустя в Центральной Америке практически нет серьезных межгосударственных противоречий, налицо готовность к углублению совместной работы по продвижению интересов общего "центральноамериканского дома" в целях его дальнейшего превращения в зону мира, свободы, демократии и развития", - говорится в заявлении.

"Это открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания всего спектра сотрудничества России с государствами ЦАИС как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Продолжим настойчивую работу по решению данной важной задачи", - заверили в МИД РФ.

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Россия Гондурас Гватемала Никарагуа Сальвадор Коста-Рика
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