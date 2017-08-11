Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянину

АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Турецкие власти пока не дали какого-либо ответа на запрос посольства РФ в Анкаре по задержанному россиянину, который якобы состоит в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также планировал совершить ряд терактов в республике. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Российское посольство незамедлительно направило турецким властям все необходимые запросы. Ответа пока не поступало, - отмечается в заявлении. - Будем следить за соблюдением процессуальных прав гражданина России и оказывать ему консульскую помощь".

Ранее в пятницу газета Sabah сообщила, что россиянин Ренат Бакиев был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы заочно, то есть еще до его ареста в четверг. Россиянин числился в розыске, поскольку в его отношении было вынесено судебное постановление на заключение под стражу. Сейчас, по данным издания, он все еще находится под следствием.

23-летнего россиянина обвиняют в намерении при помощи дрона, который он купил у другого экстремиста ИГ, сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик в Адане. Кроме того, по версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.