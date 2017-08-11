Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянину

Austrian Airlines из-за роста пассажиропотока увеличили число рейсов из КраснодараТранспорт 11 августа, 14:12
"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДРМеждународная панорама 11 августа, 14:00
Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов в июле 2017 годаОбщество 11 августа, 13:59
Контейнерооборот российских портов за 7 месяцев вырос на 16%, до 2,6 млн TEUТранспорт 11 августа, 13:46
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределамиЭкономика и бизнес 11 августа, 13:40
Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМСпорт 11 августа, 13:35
ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 годуАрмия и ОПК 11 августа, 13:29
Федерация футбола Марокко подала заявку на проведение ЧМ-2026Спорт 11 августа, 13:27
Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянинуПолитика 11 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Турецкие власти пока не дали какого-либо ответа на запрос посольства РФ в Анкаре по задержанному россиянину, который якобы состоит в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также планировал совершить ряд терактов в республике. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
"Российское посольство незамедлительно направило турецким властям все необходимые запросы. Ответа пока не поступало, - отмечается в заявлении. - Будем следить за соблюдением процессуальных прав гражданина России и оказывать ему консульскую помощь".
Ранее в пятницу газета Sabah сообщила, что россиянин Ренат Бакиев был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы заочно, то есть еще до его ареста в четверг. Россиянин числился в розыске, поскольку в его отношении было вынесено судебное постановление на заключение под стражу. Сейчас, по данным издания, он все еще находится под следствием.
23-летнего россиянина обвиняют в намерении при помощи дрона, который он купил у другого экстремиста ИГ, сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик в Адане. Кроме того, по версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.