Лавров заявил, что вопрос о его преемнике будет решать президент и народ

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 августа. / ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем возможном преемнике, сказав, что этот вопрос будет решать президент и российский народ. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
Студент из Махачкалы, задавая соответствующий вопрос, также констатировал, что Лавров "ни разу не облажался на публике".
"Мамой клянетесь?" - шуточно уточнил глава МИД РФ.
"Назначение в правительстве определяет президент. Поэтому решать будет российский народ", - уже серьезно добавил министр.