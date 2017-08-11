Лавров заявил, что вопрос о его преемнике будет решать президент и народ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 августа. / ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своем возможном преемнике, сказав, что этот вопрос будет решать президент и российский народ. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Студент из Махачкалы, задавая соответствующий вопрос, также констатировал, что Лавров "ни разу не облажался на публике".

"Мамой клянетесь?" - шуточно уточнил глава МИД РФ.

"Назначение в правительстве определяет президент. Поэтому решать будет российский народ", - уже серьезно добавил министр.