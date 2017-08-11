Лавров: неурегулированность проблемы Палестины позволяет террористам вербовать сторонников

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является фактором, позволяющим террористам вербовать сторонников среди арабов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Мы считаем, что неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать государство Палестина рядом с государством Израиль, как это было обещано в 1947 году ООН, в течение десятилетий неурегулированность этого вопроса является одним из наиболее важных факторов, который позволяет террористам вербовать в свои ряды все больше и больше сторонников на арабской улице, - сказал министр. - То, что мы уже много лет не можем обеспечить какой-то прогресс на этом направлении, это печально".

Лавров также остановился на перспективах решения палестинского вопроса на основе "двухгосударственного сценария". "Сейчас уже ставят под сомнение решения по палестинской проблеме на основе создания палестинского государства, так называемое "двухгосударственное решение", как и планировалось, государство еврейское и государство арабское в Палестине, - сказал министр. - Уже начинают говорить, что может быть есть какой-то другой сценарий, который будет приемлем и для израильтян, и для палестинцев. Наверное, есть. Если они согласятся в чем-то, ради Бога, кто же будет спорить, но надо усадить их за стол переговоров".

Лавров напомнил, что еще в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин приглашал на прямые переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса. Глава МИД РФ отметил, что приглашение было согласовано так, что оба лидера были "согласны сесть за стол переговоров без всяких предварительных условий". "До сих пор ждем, к сожалению", - констатировал он.