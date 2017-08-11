Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: неурегулированность проблемы Палестины позволяет террористам вербовать сторонников

Политика
11 августа, 17:19 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 11, августа. / ТАСС

Глава МИД РФ заострил внимание участников форума "Территория смыслов на Клязьме" на перспективах решения палестинского вопроса на основе "двухгосударственного сценария"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является фактором, позволяющим террористам вербовать сторонников среди арабов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Смотрите также
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа, 6 августа 2014 года

Палестино-израильский конфликт: война идеологий

"Мы считаем, что неурегулированность палестинской проблемы, неспособность создать государство Палестина рядом с государством Израиль, как это было обещано в 1947 году ООН, в течение десятилетий неурегулированность этого вопроса является одним из наиболее важных факторов, который позволяет террористам вербовать в свои ряды все больше и больше сторонников на арабской улице, - сказал министр. - То, что мы уже много лет не можем обеспечить какой-то прогресс на этом направлении, это печально".

Лавров также остановился на перспективах решения палестинского вопроса на основе "двухгосударственного сценария". "Сейчас уже ставят под сомнение решения по палестинской проблеме на основе создания палестинского государства, так называемое "двухгосударственное решение", как и планировалось, государство еврейское и государство арабское в Палестине, - сказал министр. - Уже начинают говорить, что может быть есть какой-то другой сценарий, который будет приемлем и для израильтян, и для палестинцев. Наверное, есть. Если они согласятся в чем-то, ради Бога, кто же будет спорить, но надо усадить их за стол переговоров".

Лавров напомнил, что еще в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин приглашал на прямые переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса. Глава МИД РФ отметил, что приглашение было согласовано так, что оба лидера были "согласны сесть за стол переговоров без всяких предварительных условий". "До сих пор ждем, к сожалению", - констатировал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама