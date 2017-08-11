ОП установит общественный контроль за выборами в Белгородской области на всех уровнях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общественный контроль за предстоящими 10 сентября региональными и муниципальными выборами будет установлен как в каждом районе, так и в целом на уровне Белгородской области. Такое заявление сделал в пятницу член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев, слова которого приводятся на сайте палаты.

Отмечается, что ОП Белгородской области провела первое заседание рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан. По словам принявшего участие в заседании Григорьева, "положительной оценки заслуживает то, что в рабочую группу региональной палаты с самого начала вошли представители муниципальных общественных палат". "На их базе в каждом из районов области будут созданы аналогичные группы по мониторингу. Таким образом, система общественного контроля за выборами в Белгородской области будет носить стройный и законченный характер", - цитирует Григорьева пресс-служба ОП РФ.

Единый день голосования

В единый день голосования 10 сентября в общей сложности пройдет 5,8 тыс. выборов регионального и муниципального уровня, на которых будет замещено порядка 36 тыс. мандатов. В этот день пройдут прямые выборы глав 16 регионов РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей и Севастополя, который является городом федерального значения. Главу Адыгеи будут избирать депутаты регионального парламента.

Также пройдут выборы депутатов законодательных собраний шести регионов и 11 городских дум административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.

12 августа в ходе избирательной кампании стартует этап агитации в СМИ.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания, как ожидается, стартует в конце 2017 года.