Шойгу: ВС Сирии при поддержке ВКС за два месяца удвоили площадь освобожденной территории

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России за последние два месяца освободили от боевиков в два раза больше территории, чем было под контролем сирийского правительства в 2015 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У сирийской армии успехи действительно серьезные. За последние два месяца освобождена территория большая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда (ВКС РФ - прим. ТАСС). То есть, фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Мы - я имею в виду сирийская армия при нашей поддержке", - сказал он.

Операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии, поскольку основные задачи Минобороны РФ, по словам главы государства, были выполнены.

Как ранее сообщал в конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сирийская армия контролирует 74,2 тыс. кв. км, тогда как к началу операции Вооруженных сил России в Сирии в сентябре 2015 года под контролем правительственных войск находилось чуть более 19 тыс. квадратных километров территории страны.