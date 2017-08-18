Памфилова призвала молодежь "тормошить" избранных депутатов, чтобы они хорошо работали

ТАСС, 18 августа. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала молодых избирателей активно осуществлять общественный контроль за деятельностью избранных депутатов, в частности муниципальных, "тормошить" их, чтобы те "шевелились".

"Очень хорошо, если молодежь, у которой уже есть право голоса, не проигнорирует, будет интересоваться программами, кандидатами, будоражить их", - сказала она в пятницу на мастер-классе ЦИК для молодежи "Молодежь России за свободные выборы".

По словам Памфиловой, не стоит недооценивать муниципальные выборы, потому что от муниципальных депутатов зависит решение многих насущных проблем граждан.

"Что касается молодежи, если он избиратель, [то он должен] потрудиться посмотреть, кто на выборах там идет, послушать. <...> Потом избрали и часто забыли и не знают. Потрошить, тормошить избранного: зачем тебе государство деньги платит, ты что там делаешь, наобещал с три короба, а что на самом деле, не давать свободно жить", - призвала глава Центризбиркома участников мастер-класса.

Памфилова пояснила, что если общество в этом активно, "у депутатов выхода нет, они начинают шевелиться".