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Дипломаты оказывают необходимую помощь россиянке, задержанной в Таджикистане

Политика
18 августа, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Татьяна Хужина была задержана за попытку вывоза двухкопеечной монеты 1823 года выпуска

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты внимательно следят за ситуацией с задержанной в Таджикистане россиянкой Татьяной Хужиной и оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"С момента обращения Т.В. Хужиной в посольство России в Таджикистане дипломаты пристально следят за ходом процесса, постоянно находятся с ней на связи и оказывают необходимую помощь, - отметили в министерстве. - Т.В. Хужина обеспечена адвокатом и переводчиком. Представитель посольства присутствует на каждом заседании суда".

"Рассчитываем, что при вынесении приговора суд проявит максимальное снисхождение, учитывая смягчающие обстоятельства, а именно отсутствие злого умысла и корыстных намерений со стороны Т.В. Хужиной, а также тот факт, что она впервые совершила правонарушение на территории Республики Таджикистан", - добавили в дипведомстве.

В пятницу представитель прокуратуры Таджикистана потребовал приговорить гражданку России Татьяну Хужину к 6-летнему тюремному заключению. На проходящем в душанбинском районном суде процессе она обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса республики - "контрабанда" и "покушение на преступление".

41-летняя Хужина была задержана в конце июня Таможенной службой Таджикистана при регистрации на рейс Душанбе - Москва за попытку вывоза в кошельке без заполнения декларации двухкопеечной монеты 1823 года выпуска. Как заявили в суде эксперты Минкультуры Таджикистана, согласно республиканскому законодательству, монеты, изготовленные 50 и более лет назад, имеют музейную и нумизматическую ценность, и для их провоза через границу необходимо иметь соответствующее разрешение.

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