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Контакты экспертов РФ, Ирана и Турции намечены на конец августа - начало сентября

Политика
21 августа, 13:38 дата обновления: 21 августа, 13:49 UTC+3

После этого будет готовиться очередная международная встреча по Сирии в Астане

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контакты стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) на уровне экспертов намечены на конец августа - начало сентября, затем начнется подготовка встречи по Сирии в Астане.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"На ближайшее время - до конца месяца или в самом начале сентября - намечены контакты стран-гарантов на уровне экспертов. Затем мы будем готовить очередную международную встречу в Астане", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва и Каир солидарны во взглядах на урегулирование кризисов на Ближнем Востоке, а также активно работают над формированием коллективной делегации сирийской оппозиции. "Мы разделяем необходимость урегулирования всех кризисов и конфликтов в регионе на основе международного права и через инклюзивный национальный диалог без вмешательства извне, - сказал он. - РФ и Египет активно работают над тем, чтобы помочь сформировать коллективную делегацию сирийской оппозиции для переговоров с правительством". 

"Мы сегодня обсуждали положение дел в рамках усилий по преодолению сирийского кризиса. Египет сыграл и продолжает играть важную роль в поддержке концепции зон деэскалации, - сказал он. - Россия и Египет активно добиваются сплочения сирийской оппозиции для переговоров с правительством Сирии на реалистичной и конструктивной платформе". "Мы настраиваем именно в этом направлении оппозиционеров, которые известны как участники "каирской" и "московской" групп", - отметил Лавров. 

Министр, кроме того, отметил, что Россия сотрудничает с Саудовской Аравией в вопросе формирования единой сирийской оппозиции. При этом Лавров не стал уточнять подробности сотрудничества в этом вопросе. "О соответствующих усилиях мы надеемся рассказать СМИ чуть позже", - добавил глава МИД РФ.

Ситуация вокруг Ливии

Министр также обратил внимание на ситуацию в Ливии, которую, по его мнению, следует решать совместно. "Участие всех без исключения политических и племенных групп является непременным условием продвижения урегулирования в Ливии". "Считаем, что все международные игроки, посредники должны прилагать усилия именно для того, чтобы усадить самих ливийцев за стол переговоров и обеспечить договоренности о будущем этой страны, которые отвечали бы интересам всех политических и других сил в стране", - подчеркнул Лавров. 

"В ливийском урегулировании Египет играет весьма и весьма активную роль, - отметил Лавров. - У нас по сути одинаковое понимание о необходимости не допускать изолирования кого-либо из ливийских политиков, глав племен из процесса, который должен привести к восстановлению ливийской государственности". 

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Страны
Иран Сирия Ливия Турция Египет Россия Саудовская Аравия
Темы
Кризис в Сирии
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Лавров, Сергей Викторович
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