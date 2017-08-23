Медведев одобрил идею дополнительной подготовки вновь избранных депутатов-единороссов

Подрядчик: готовность арены ЧМ-2018 в Самаре - более 70%, работы завершатся до конца годаСпорт 23 августа, 11:09
Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-правСпорт 23 августа, 11:01
Более 900 жителей Приморья прошли ПЭТ-исследования для профилактики онкозаболеванийНовости партнеров 23 августа, 10:56
Набсовет РУСАДА 28 августа может утвердить состав комитета по терапевтическим исключениямСпорт 23 августа, 10:47
"Швабе" показал военные тепловизионные разработки на форуме "АРМИЯ-2017"Новости партнеров 23 августа, 10:45
Свердловская область планирует получить 8,5 млрд рублей на строительство ЕКАДНовости Урала 23 августа, 10:40
Футболист ПСЖ Неймар подаст встречный иск на "Барселону"Спорт 23 августа, 10:33
ДВЖД вдвое увеличила перевозки морепродуктов в регионы РФ ускоренными поездамиТранспорт 23 августа, 10:18
Бастующие грузчики в аэропорту Брюсселя отказались возобновить работуТранспорт 23 августа, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев одобрил идею создания дополнительной системы дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров для вновь избранных депутатов. Об этом в среду сообщили в пресс- службе единороссов.
На встрече партийного лидера с сахалинским партактивом "Единой России" учитель истории лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак рассказала, что впервые будет участвовать в выборах, отметив, что "в этом избирательном цикле состав Сахалинской областной думы потенциально обновится более чем наполовину". По ее словам, сразу после выборов и формирования фракций в региональных и местных парламентах "пройдет обсуждение и принятие бюджета". "Вы недавно дали поручение провести переформатирование проекта "Гражданский университет" в систему дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров. Предлагаю дополнить его курсом для вновь избранных депутатов", - приводит предложение Пак пресс-служба единороссов.
Медведев назвал уместным создание подобных курсов. "Участие в подготовке бюджета: каким образом может помочь депутат гражданам? Только правильно определив приоритет. Государственные приоритеты - ресурсы, включая деньги. И любой народный избранник должен принимать грамотное участие в распределении бюджетных средств. Это непростое дело, ведь денег всегда не хватает. Поэтому дистанционные курсы были бы уместны", - заявил он.