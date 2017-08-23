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Медведев одобрил идею дополнительной подготовки вновь избранных депутатов-единороссов

Политика
23 августа, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Предложение организовать соответствующие курсы было озвучено на встрече премьера с сахалинским партактивом

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев одобрил идею создания дополнительной системы дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров для вновь избранных депутатов. Об этом в среду сообщили в пресс- службе единороссов.

На встрече партийного лидера с сахалинским партактивом "Единой России" учитель истории лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак рассказала, что впервые будет участвовать в выборах, отметив, что "в этом избирательном цикле состав Сахалинской областной думы потенциально обновится более чем наполовину". По ее словам, сразу после выборов и формирования фракций в региональных и местных парламентах "пройдет обсуждение и принятие бюджета". "Вы недавно дали поручение провести переформатирование проекта "Гражданский университет" в систему дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров. Предлагаю дополнить его курсом для вновь избранных депутатов", - приводит предложение Пак пресс-служба единороссов.

Медведев назвал уместным создание подобных курсов. "Участие в подготовке бюджета: каким образом может помочь депутат гражданам? Только правильно определив приоритет. Государственные приоритеты - ресурсы, включая деньги. И любой народный избранник должен принимать грамотное участие в распределении бюджетных средств. Это непростое дело, ведь денег всегда не хватает. Поэтому дистанционные курсы были бы уместны", - заявил он.

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