Шойгу: перемещение террористов между странами не должно продолжаться бесконечно

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Западные партнеры должны понять, что перемещение террористов из одной страны в другую не должно продолжаться бесконечно, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Саррафом в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другу террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры и в конце концов отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", - сказал российский министр в ходе встречи.

Он привел в пример Сирию, где отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

По мнению Шойгу, у РФ и Ливана есть много общих тем для обсуждения. "Тем более, что одна из зон деэскалации находится в непосредственной близости у границы [Ливана], и часть подразделений, которые воют с террористами в вашей стране, они участвуют в борьбе с терроризмом и на территории Сирии", - заключил глава российского военного ведомства.

Ливанская армия приступила во вторник к третьему этапу операции под кодовым названием "Рассвет", которая преследует цель очистить граничащую с Сирией местность на северо-востоке страны от банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Войска преследуют экстремистов у вершины Рас-эль-Каф. Ранее был восстановлен контроль над 80 кв. км пограничного сектора, где хозяйничали боевики. Бандформирования использовали горные тропы для переброски в Сирию оружия и наемников.