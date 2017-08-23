Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: перемещение террористов между странами не должно продолжаться бесконечно

Политика
23 августа, 11:46 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Глава Минобороны РФ призвал западные страны к отделению умеренной оппозиции от террористов и оказания "помощи всем подряд"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Западные партнеры должны понять, что перемещение террористов из одной страны в другую не должно продолжаться бесконечно, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Саррафом в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другу террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры и в конце концов отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", - сказал российский министр в ходе встречи.

Он привел в пример Сирию, где отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

По мнению Шойгу, у РФ и Ливана есть много общих тем для обсуждения. "Тем более, что одна из зон деэскалации находится в непосредственной близости у границы [Ливана], и часть подразделений, которые воют с террористами в вашей стране, они участвуют в борьбе с терроризмом и на территории Сирии", - заключил глава российского военного ведомства.

Ливанская армия приступила во вторник к третьему этапу операции под кодовым названием "Рассвет", которая преследует цель очистить граничащую с Сирией местность на северо-востоке страны от банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Войска преследуют экстремистов у вершины Рас-эль-Каф. Ранее был восстановлен контроль над 80 кв. км пограничного сектора, где хозяйничали боевики. Бандформирования использовали горные тропы для переброски в Сирию оружия и наемников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Форум "Армия-2017" Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливан Сирия Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама