ЦИК разрабатывает новые способы оповещения избирателей о президентских выборах

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. / ТАСС/. Несколько новых способов информирования избирателей будет разработано к предстоящим в 2018 году президентским выборам. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, общаясь с представителями партий и общественности на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

Руководитель исполкома ульяновского регионального отделения "Единой России" Константин Долгов предложил законодательно обязать региональные органы власти оповещать граждан по sms о выборах, как это делает МЧС перед опасными погодными катаклизмами.

"У нас будет целый ряд к президентским выборам каких-то новых способов оповещения граждан, пока не буду говорить каких", - прокомментировала предложение Памфилова.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года, Совет Федерации назначит их в период с 7 по 17 декабря.