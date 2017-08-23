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ЦИК разрабатывает новые способы оповещения избирателей о президентских выборах

Политика
23 августа, 15:33 UTC+3 СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ область/ 23, августа. / ТАСС

По словам Эллы Памфиловой, руководитель исполкома ульяновского регионального отделения "ЕР" Константин Долгов предложил обязать региональные органы власти оповещать граждан по sms о выборах

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СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. / ТАСС/. Несколько новых способов информирования избирателей будет разработано к предстоящим в 2018 году президентским выборам. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, общаясь с представителями партий и общественности на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

Руководитель исполкома ульяновского регионального отделения "Единой России" Константин Долгов предложил законодательно обязать региональные органы власти оповещать граждан по sms о выборах, как это делает МЧС перед опасными погодными катаклизмами.

"У нас будет целый ряд к президентским выборам каких-то новых способов оповещения граждан, пока не буду говорить каких", - прокомментировала предложение Памфилова.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года, Совет Федерации назначит их в период с 7 по 17 декабря.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна Долгов, Константин Константинович
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