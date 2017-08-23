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РФ будет сотрудничать с любым демократически избранным правительством Австрии

Политика
23 августа, 15:50 дата обновления: 23 августа, 15:51 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, августа. /ТАСС

Москва и Вена поддерживают тесный и положительный дипломатический диалог, отметили в посольство России в Австрии

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ВЕНА, 23 августа. /ТАСС/. Россия будет сотрудничать с любым правительством Австрии, избранным демократическим путем по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) 15 октября. Об этом заявило в среду посольство России в Австрии.

"Россия рассматривает Австрию как надежного партнера и не подвергает сомнению взаимное уважение, которое лежит в основе наших хороших отношений. Российская Федерация готова сотрудничать с любым демократически избранным правительством Австрии", - говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Как отмечается, Россия и Австрия традиционно поддерживают дружеские двусторонние отношения. "Активный обмен налажен и будет развиваться в сферах экономики, культуры, туризма, спорта и науки. Москва и Вена поддерживают тесный и положительный дипломатический диалог", - добавили в посольстве.

"В контексте предстоящих в октябре выборов в австрийский Национальный совет с сожалением констатируем, что отдельные личности и неправительственные организации предпринимают попытки разыграть так называемую русскую карту (бездоказательные обвинения во вмешательстве, русских хакерах и так далее) в собственных интересах. На протяжении некоторого времени предпринимаются упорные попытки втянуть "российскую угрозу" в избирательную кампанию и спровоцировать общественную дискуссию на эту тему", - возмутились дипломаты и добавили, что Россия поддерживает "высокий уровень двусторонних отношений, что неоднократно подтверждалось обеими сторонами в рамках политических контактов".

Выборы в парламент

В Австрии 15 октября пройдут досрочные выборы в Национальный совет с участием 16 партий и политических движений, что стало рекордным показателем в австрийской истории. Список партий будет окончательно утвержден на заседании Федеральной избирательной комиссии 31 августа. Избирательные бюллетени начнут печатать в начале сентября после официального старта предвыборной кампании. При этом в печать поступят девять разных избирательных бюллетеней по количеству федеральных земель Австрии, поскольку некоторые малые партии выставляют своих кандидатов на выборы только в одном или нескольких регионах.

Национальный совет Австрии избирается в соответствии с принципом пропорционального представительства тайным голосованием на основе прямого, равного избирательного права. Срок полномочий нижней палаты парламента составляет пять лет, а общее число депутатских мест - 183. Быть избранными могут быть граждане Австрии, достигшие к началу предвыборной кампании 18 лет. Правом голоса на предстоящих выборах будут обладать 6 399 054 граждан страны.

Австрия разделена на девять избирательных округов (по числу федеральных земель), которые в свою очередь делятся на региональные округа. Система распределения депутатских мандатов по итогам выборов довольно сложна, она состоит из нескольких этапов, связанных с подсчетом голосов на трех уровнях - региональном, земельном и федеральном. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент наделяет лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Фавориты гонки

Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте на выборах развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство австрийцев готовы голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Так, 32% респондентов выступают за АНП, 25% за СДПА, 22% за АПС. Рейтинг популярности молодого и амбициозного Себастьяна Курца в глазах австрийского избирателя растет невероятными темпами, главным образом за счет его призывов полностью ограничить потоки нелегальных мигрантов в Европу и закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса. Он также был инициатором введения запрета на ношение паранджи на улице, который начнет действовать в Австрии с октября, и внедрения для всех беженцев программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

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