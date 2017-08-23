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Новгородская облдума отклонила законопроект о прямых выборах мэра Великого Новгорода

Политика
23 августа, 16:21 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, августа. /ТАСС

Последний раз мэра города избирали прямым голосованием в 2013 году

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Новгородская областная дума на заседании в среду отклонила законопроект о прямых выборах мэра Великого Новгорода, внесенный в региональный парламент фракцией ЛДПР.

Прямые выборы мэра Великого Новгорода были отменены депутатами облдумы в 2014 году. Руководитель фракции ЛДПР Алексей Чурсинов, представивший поправки к региональному закону о выборах главы города, предложил избирать градоначальника "на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет" и чтобы при этом мэр возглавлял местную администрацию.

"Законопроект большинством голосов не принят", - сказала по итогам голосования спикер облдумы Елена Писарева.

Инициативу Чурсинова поддержали фракции КПРФ и "Справедливой России", а также некоторые не состоящие во фракциях депутаты. Действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев дал отрицательное заключение на предложенный законопроект.

В июле этого года депутаты Новгородской областной думы внесли изменения в закон о выборах глав городских муниципальных округов, согласно которому руководитель администрации Великого Новгорода избирается по конкурсу. Последний раз мэра Великого Новгорода избирали прямым голосованием в 2013 году. Срок его полномочий завершается осенью 2018 года.

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