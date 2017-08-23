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Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом

Политика
23 августа, 16:34 дата обновления: 23 августа, 16:59 UTC+3

Президент также отметил, что РФ рада продолжению межцерковного диалога

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Президент России Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Президент России Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом и рада продолжению межцерковного диалога. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Интервью

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Кардинал Пьетро Паролин: Римско-католическая церковь и РПЦ ведут братский диалог

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"Ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией, - сказал Путин. - Последовательно реализуются и договоренности, достигнуты в ходе моих контактов с папой Франциском, и очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог".

Со своей стороны Пьетро Паролин поблагодарил президента РФ за возможность встретиться с ним и передал ему сердечное приветствие от папы Франциска, "который помнит о ваших встречах и помнит очень хорошо". По словам кардинала, встреча в рамках визита происходит в очень важный момент. Он пояснил, что имеет ввиду и двусторонние отношения на уровне государств, и отношения между Святым престолом и РПЦ. Говоря о межцерковных отношениях, представитель Ватикана выразил удовлетворение ходом их развития, а также реализацией различных инициатив, направленных на укрепление взаимодействия. В качестве положительного примера он упомянул подписанное накануне соглашение о безвизовом режиме для дипломатов.

Кардинал Паролин напомнил о прошедшей в прошлом году в Гаване встрече Патриарха Кирилла и папы римского Франциска, а также о принесении из Италии в Россию мощей Николая Чудотворца. "За это особая благодарность и вам, и Папе Франциску от всех христиан России", - поблагодарил Путин.

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Темы
Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Кирилл (патриарх) Франциск (Папа Римский) Путин, Владимир Владимирович
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