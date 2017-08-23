Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Турция подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Ирака

Политика
23 августа, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Как сообщили в МИД РФ, на переговорах замглавы ведомства Михаила Богданова с турецким коллегой Седатом Онала был сделан акцент "на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия и Турция подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ирака. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам состоявшихся в Москве консультаций специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Онала.

Как отметили в министерстве, в ходе переговоров "акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее". "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по развитию обстановки в Ираке, - указали в дипведомстве. - С обеих сторон подтверждена приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Республики Ирак и отмечена важность решения внутренних проблем самими иракцами в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества".

"Детально обсуждены ситуация в Ливии и Йемене, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, - добавили в российском МИД. - Рассмотрены вопросы сотрудничества Москвы и Анкары со странами Африки южнее Сахары и перспективы двустороннего взаимодействия на этом направлении".

По итогам консультаций стороны отметили "важность продолжения регулярного обмена мнениями между внешнеполитическими ведомствами России и Турции по актуальной ближневосточной и африканской проблематике", заключили в МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
Страны
Ирак Ливия Йемен Россия Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
3
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
"Роснефть" подумает над обжалованием решения суда по иску к "Системе"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама