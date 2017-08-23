РФ и Турция подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Ирака

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия и Турция подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ирака. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам состоявшихся в Москве консультаций специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Онала.

Как отметили в министерстве, в ходе переговоров "акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее". "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по развитию обстановки в Ираке, - указали в дипведомстве. - С обеих сторон подтверждена приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Республики Ирак и отмечена важность решения внутренних проблем самими иракцами в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества".

"Детально обсуждены ситуация в Ливии и Йемене, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, - добавили в российском МИД. - Рассмотрены вопросы сотрудничества Москвы и Анкары со странами Африки южнее Сахары и перспективы двустороннего взаимодействия на этом направлении".

По итогам консультаций стороны отметили "важность продолжения регулярного обмена мнениями между внешнеполитическими ведомствами России и Турции по актуальной ближневосточной и африканской проблематике", заключили в МИД.