Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Генконсульство РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) подтвердило российское гражданство девятилетнего мальчика Даниэля Морозова, отец которого, предположительно, убил мать ребенка, а затем был застрелен полицией Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в ходе операции. Об этом ТАСС сообщил представитель Генконсульства Максим Гончаров.

"В настоящий момент он находится на попечении социальных служб", - заявил он.

По словам Гончарова, Генконсульство в Сан-Франциско по данному вопросу "поддерживает контакт с [американской] полицией". Отмечается, что погибшие родители мальчика также являлись гражданами РФ.

Инцидент произошел 22 августа в пригороде Энсино. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с насильственной смертью женщины, обнаруженной в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния). Жертва являлась матерью ребенка. Мужчина был обнаружен в Энсино, когда выходил из дома приятеля с девятилетним сыном.

За подозреваемым установили слежку, потом была проведена операция, в ходе которой полицейские применили табельное оружие. Мужчина скончался позже в больнице от полученного ранения.