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Кадыров рассказал об освобождении шестерых граждан России из Талль-Афара

Политика
24 августа, 17:07 UTC+3

Всего в городе освобождено 12 человек, среди которых также оказались граждане Казахстана

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ТАСС, 24 августа. Шестеро россиян и столько же граждан Казахстана освобождены в среду из города Талль-Афара во время гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. <...> Накануне удалось освободить в Талль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых шесть граждан России и столько же граждан Казахстана", - написал Кадыров в четверг на своей странице в Instagram.

Ассаламу Алейкум! В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для её организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в Таль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых 6 граждан России и столько же граждан Казахстана. В операции по вызволению этих лиц принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана. Большую поддержку оказали сотрудники Генерального Консульства РФ в Эрбиле. В рамках решения задачи Зияд Мухаммедович встретился с руководителем администрации Президента Курдистана Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Фалахом Мустафой, Министром внутренних дел Каримом Синджари и заместителем руководителя Совета Безопасности Курдистана Ребером Ахмадом. Сабсаби передал слова благодарности за огромную помощь и содействие в спасении наших граждан. Собеседники выразили готовность и далее сотрудничать с РФ и Чеченской Республикой в решении таких важных гуманитарных проблем. Они отметили, что Россия конкретно занимается судьбой своих граждан. Стороны отметили эффективность совместно созданного механизма освобождения и возвращения на Родину граждан России. Пока мы не можем раскрыть все детали операции, так как это может привести к её срыву и поставить под угрозу жизни участников. Могу сказать, что установлено место нахождения ещё шести граждан России, которые по разным каналам обратились ко мне за помощью. Сабсаби удалось с ними встретиться в одном из изоляторов Курдистана. Условия содержания очень тяжёлые. Но мы стараемся оперативно решить и эту проблему. Хотел бы ещё раз напомнить, что мы даём ограниченную информацию о гуманитарной акции на Ближнем Востоке не потому, что хотим её утаить от кого-либо, прессы, общественности. Наша цель обеспечить безопасность детей, участников операции. Ведь работа ведётся в одной из самых опасных зон мира. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак #Курдистан

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on

По его словам, в операции по освобождению принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана (ИК).

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