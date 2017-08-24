Член Мосгоризбиркома сообщила о давлении на кандидатов от КПРФ на выборах в столице

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Некоторые кандидаты на муниципальных выборах в Москве, выдвинутые КПРФ, сталкиваются с давлением, несколько человек уже сняли свои кандидатуры. Об этом заявила в четверг на заседании Московской городской избирательной комиссии член избиркома Наталья Романова.
"Городское отделение КПРФ сталкивается с ситуацией, когда на кандидатов оказывается давление. На наиболее перспективных, узнаваемых лиц в своем районе, со стороны работодателей, со стороны органов и организаций, которые контролируют бизнес конкретных кандидатов", - сказала Романова, представляющая компартию в комиссии.
По ее словам, уже есть несколько случаев, "когда из-за этого кандидаты вынуждены были снять свои кандидатуры, написать заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах". Кроме того, Романова сообщила, что в отношении одного из кандидатов было возбуждено уголовное дело.
"Сейчас готовится обращение к руководителям города и в Центральную избирательную комиссию, возможно, в городскую избирательную комиссию", - проинформировала коллег Романова.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, на выборы всего выдвинулись 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.