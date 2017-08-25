Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский горком КПРФ пожаловался Памфиловой и Собянину на давление на кандидатов

Политика
25 августа, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Партия отмечает, что 14 кандидатов из-за угроз отказались от участия в выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ направил мэру столицы Сергею Собянину и председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой обращения с жалобой на давление на кандидатов от партии; по данным коммунистов, 14 кандидатов из-за угроз сняли свои кандидатуры. Такие же письма (копии есть в распоряжении ТАСС) направлены в Мосгоризбирком и прокурору Москвы Владимиру Чурикову.

"В последнее время в Москве участились случаи давления на кандидатов в муниципальные депутаты от КПРФ. Нашим кандидатам всячески препятствуют при ведении предвыборной кампании, угрожают им, требуя отказаться от участия в выборах", - говорится в письме за подписью главы горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.

В обращении указано, что в результате давления "14 кандидатов, опасаясь за жизнь, здоровье и работу, вынуждены были отказаться от участия в выборах", "еще около десяти человек находятся под прессом в данный момент".

В тексте говорится о "травле команды кандидатов" в районе Некрасовка, в отношении местного кандидата Сергея Мамонтова было возбуждено уголовное дело. Как считают в КПРФ, это связано с его отказом сняться с выборов.

Кроме того, в Марьине, по данным горкома, у кандидатов - председателей ЖСК и ТСЖ "идут проверки и правоохранительных органов, и жилинспекции". "В районе Выхино-Жулебино кандидатам угрожают увольнением, требуя сняться с выборов", - говорится в письме.

Ранее о случаях давления на кандидатов от КПРФ заявила на заседании Мосгоризбиркома член комиссии Наталья Романова. В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, всего на выборы выдвинулись 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани
4
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
5
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
6
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама