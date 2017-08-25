Московский горком КПРФ пожаловался Памфиловой и Собянину на давление на кандидатов

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ направил мэру столицы Сергею Собянину и председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой обращения с жалобой на давление на кандидатов от партии; по данным коммунистов, 14 кандидатов из-за угроз сняли свои кандидатуры. Такие же письма (копии есть в распоряжении ТАСС) направлены в Мосгоризбирком и прокурору Москвы Владимиру Чурикову.
"В последнее время в Москве участились случаи давления на кандидатов в муниципальные депутаты от КПРФ. Нашим кандидатам всячески препятствуют при ведении предвыборной кампании, угрожают им, требуя отказаться от участия в выборах", - говорится в письме за подписью главы горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.
В обращении указано, что в результате давления "14 кандидатов, опасаясь за жизнь, здоровье и работу, вынуждены были отказаться от участия в выборах", "еще около десяти человек находятся под прессом в данный момент".
В тексте говорится о "травле команды кандидатов" в районе Некрасовка, в отношении местного кандидата Сергея Мамонтова было возбуждено уголовное дело. Как считают в КПРФ, это связано с его отказом сняться с выборов.
Кроме того, в Марьине, по данным горкома, у кандидатов - председателей ЖСК и ТСЖ "идут проверки и правоохранительных органов, и жилинспекции". "В районе Выхино-Жулебино кандидатам угрожают увольнением, требуя сняться с выборов", - говорится в письме.
Ранее о случаях давления на кандидатов от КПРФ заявила на заседании Мосгоризбиркома член комиссии Наталья Романова. В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, всего на выборы выдвинулись 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.