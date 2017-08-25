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Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариев

Политика
25 августа, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва незамедлительно откликнулась на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В МИД РФ считают заявления некоторых грузинских политиков о якобы причастности России к лесным пожарам нездоровыми фантазиями, которые не заслуживают комментариев. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"В нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону: недавно они приняли участие в тушении крупного лесного пожара в Армении, продолжается борьба со степными пожарами в Волгоградской области. Тем не менее, мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке, - отметила она. - Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала".

"Мы искренне желаем соседям, как можно скорее ликвидировать пожар. А комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране - лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним", - указала Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Грузия Армения
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