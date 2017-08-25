Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариев

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В МИД РФ считают заявления некоторых грузинских политиков о якобы причастности России к лесным пожарам нездоровыми фантазиями, которые не заслуживают комментариев. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
"В нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону: недавно они приняли участие в тушении крупного лесного пожара в Армении, продолжается борьба со степными пожарами в Волгоградской области. Тем не менее, мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке, - отметила она. - Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России".
Официальный представитель МИД РФ добавила, что "затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала".
"Мы искренне желаем соседям, как можно скорее ликвидировать пожар. А комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране - лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним", - указала Захарова.