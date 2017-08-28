Путин в Будапеште встретится с премьером Венгрии и посетит открытие ЧМ по дзюдо

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Венгрию. По приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана российский лидер посетит в понедельник Будапешт, где примет участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется также проведение рабочей встречи Путина с Орбаном", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот сообщил, что президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил Путину приглашение на открытие чемпионата мира в Будапеште. Он напомнил, что российский лидер является почетным президентом федерации. К тому же, президент РФ не только многократно посещал подобные соревнования, но и сам не раз выходил на татами.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.

Ранее также стало известно, что Дебреценский университет в Будапеште намерен удостоить Путина титулом "Почетный гражданин" "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш". Этот венгерский университет будет готовить специалистов для работы на новых энергоблоках АЭС "Пакш", проект строительства которых реализуют Москва и Будапешт. При этом передача титула должна пройти в здании парламента в Будапеште, отмечает австрийское агентство APA.