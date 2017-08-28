Россия осуждает нападения боевиков на представителей силовых структур в Мьянме

ТАСС, 28 августа. Россия осуждает вооруженную вылазку боевиков "Армии спасения рохинджей Ракхайна" против представителей силовых структур в Мьянме, в результате которой имеются жертвы, в том числе среди мирного населения. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

25 августа боевики упомянутой группировки совершили серию скоординированных нападений на полицейские участки и армейские подразделения, расположенные в трех приграничных с Бангладеш округах Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы, сообщили в дипведомстве. В результате боестолкновения погибло 11 мьянманских силовиков, имеются жертвы среди гражданского населения.

"Решительно осуждаем эту вооруженную вылазку, направленную на подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в РНО, - отмечается в комментарии. - Считаем, что решение существующих в Ракхайне проблем, имеющих сложный, комплексный характер, возможно исключительно политическими средствами, путем налаживания диалога между представителями всех национальностей и конфессий в целях социально-экономического развития данной области".

"Выражаем поддержку усилиям правительства Мьянмы, предпринимаемым с целью нормализации обстановки, в том числе в рамках выполнения рекомендаций Консультативной комиссии по РНО во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном", - подчеркнули в министерстве.