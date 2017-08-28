Российский теннисист Донской вышел во второй круг US OpenСпорт 28 августа, 21:22
Путин и Орбан обсудили европейскую повестку и реализацию проекта АЭС "Пакш"Политика 28 августа, 21:16
"Фенербахче" объявил о начале переговоров с "Зенитом" по переходу НетуСпорт 28 августа, 21:08
В Волгоградской области ликвидированы все очаги пожаровПроисшествия 28 августа, 20:59
WSJ: РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца июня 2018 годаЭкономика и бизнес 28 августа, 20:56
Матч "Зенит" - "Утрехт" собрал рекордную телеаудиторию в сезоне-2017/18 для футбола в РФСпорт 28 августа, 20:52
С 2018 года для кинопрокатчиков могут ввести обязательный взнос в 5 млн рублей в Фонд киноКультура 28 августа, 20:42
Мутко: Загорулько и в 75 лет является одним из самых успешных тренеров в легкой атлетикеСпорт 28 августа, 20:28
Турсунов не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмыСпорт 28 августа, 20:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись мнениями по европейской повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Орбан провел рабочий ланч с Путиным. На протяжении полутора часов обстоятельно обговорили ход развития двусторонних отношений, "сверили часы" по ходу реализации крупных проектов, в первую очередь АЭС "Пакш", обменялись мнениями по европейским делам", - сказал он.
По словам Пескова, "в целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог". Он рассказал, что были заслушаны доклады сопредседателей межправкомиссии, которые констатировали, что в среднем намечается позитивная динамика и рост более чем на 30%.
Представитель Кремля подчеркнул, что этот рост не связан с нефтяной конъюнктурой, а происходит "чисто за счет роста инвестиций, открытия новых предприятий и совместных производственных инициатив".