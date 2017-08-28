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Путин и Орбан обсудили европейскую повестку и реализацию проекта АЭС "Пакш"

Политика
28 августа, 21:16 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, августа. /ТАСС

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, "состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог"

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© Михаил Метцель/ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись мнениями по европейской повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Орбан провел рабочий ланч с Путиным. На протяжении полутора часов обстоятельно обговорили ход развития двусторонних отношений, "сверили часы" по ходу реализации крупных проектов, в первую очередь АЭС "Пакш", обменялись мнениями по европейским делам", - сказал он.

По словам Пескова, "в целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог". Он рассказал, что были заслушаны доклады сопредседателей межправкомиссии, которые констатировали, что в среднем намечается позитивная динамика и рост более чем на 30%.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот рост не связан с нефтяной конъюнктурой, а происходит "чисто за счет роста инвестиций, открытия новых предприятий и совместных производственных инициатив".

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Персоны
Орбан, Виктор Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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