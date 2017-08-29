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Рябков сообщил, что у него планируется встреча с Шэнноном

Политика
29 августа, 8:40 дата обновления: 29 августа, 8:50 UTC+3

По словам замминистра иностранных дел РФ, встреча с заместителем госсекретаря США может состояться до Генассамблеи ООН, которая открывается 12 сентября

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей

Интервью

Джон Теффт

Посол США в РФ о санкциях: путь назад есть всегда

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Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон могут встретиться до Генеральной ассамблеи ООН, которая открывается 12 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сам Рябков рассказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это произойдет в какой-то момент, но не в Нью-Йорке [на полях ГА ООН]", - сказал дипломат. "Возможно, что и до [Генассамблеи]", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос.

Ранее посол США в РФ Джон Теффт в интервью ТАСС также не исключил возможность встречи Рябкова и Шэннона до Генассамблеи ООН.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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