Рябков сообщил, что у него планируется встреча с Шэнноном

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей
Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон могут встретиться до Генеральной ассамблеи ООН, которая открывается 12 сентября в Нью-Йорке.
Об этом сам Рябков рассказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.
"Это произойдет в какой-то момент, но не в Нью-Йорке [на полях ГА ООН]", - сказал дипломат. "Возможно, что и до [Генассамблеи]", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос.
Ранее посол США в РФ Джон Теффт в интервью ТАСС также не исключил возможность встречи Рябкова и Шэннона до Генассамблеи ООН.