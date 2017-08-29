Рябков сообщил, что у него планируется встреча с Шэнноном

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей

Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон могут встретиться до Генеральной ассамблеи ООН, которая открывается 12 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сам Рябков рассказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это произойдет в какой-то момент, но не в Нью-Йорке [на полях ГА ООН]", - сказал дипломат. "Возможно, что и до [Генассамблеи]", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос.

Ранее посол США в РФ Джон Теффт в интервью ТАСС также не исключил возможность встречи Рябкова и Шэннона до Генассамблеи ООН.