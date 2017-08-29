Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД призвал принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в ЕС

Политика
29 августа, 11:19 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В ведомстве заявили, что "запретительные меры Таллина в любом случае подрывают авторитет Евросоюза"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия призывает профильные международные структуры принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в странах Евросоюза, как это произошло в Эстонии с корреспондентами МИА "Россия сегодня". Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

Смотрите также

Оператора РЕН ТВ не пустили в Эстонию на форум "Открытой России"

Журналистов НТВ и Life не пустили в Эстонию

"С недоумением восприняли решение эстонского председательства в Совете ЕС отказать без объяснения причин журналистам МИА "Россия сегодня" в освещении неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября", - отметили в российском дипведомстве.

"Призываем профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов", - указали в МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел назвали решение властей Эстонии в отношении российских журналистов откровенной дискриминацией, которая показывает, "чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступа к информации". В ведомстве заявили, что вне зависимости от того, является ли данное решение "самодеятельностью эстонского председательства" или же оно согласовано с Брюсселем, "запретительные меры Таллина в любом случае подрывают авторитет Евросоюза".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама