МИД призвал принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в ЕС

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия призывает профильные международные структуры принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в странах Евросоюза, как это произошло в Эстонии с корреспондентами МИА "Россия сегодня". Об этом заявили во вторник в МИД РФ.
"С недоумением восприняли решение эстонского председательства в Совете ЕС отказать без объяснения причин журналистам МИА "Россия сегодня" в освещении неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября", - отметили в российском дипведомстве.
"Призываем профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов", - указали в МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел назвали решение властей Эстонии в отношении российских журналистов откровенной дискриминацией, которая показывает, "чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступа к информации". В ведомстве заявили, что вне зависимости от того, является ли данное решение "самодеятельностью эстонского председательства" или же оно согласовано с Брюсселем, "запретительные меры Таллина в любом случае подрывают авторитет Евросоюза".