РФ предлагает США начать экспертные консультации по будущему договора о СНВ

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Россия предлагает США без промедления начать экспертные консультации по будущему Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Нашей главной задачей в области ядерного разоружения является обеспечение того, чтобы так называемый New START [Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms] был выполнен своевременно, то есть чтобы предписанные им лимиты были достигнуты к 5 февраля 2018 года, а также чтобы Россия и США вместе подумали о будущем договора", - подчеркнул Рябков.
"Этот договор служит нам хорошую службу, это один из краеугольных камней международной системы безопасности, - продолжил дипломат. - Так что мы предложили бы американской администрации не терять наше и их время, а пригласить к обсуждению экспертов, которые могли бы рассмотреть все опции и дать взвешенные рекомендации президентам двух стран, чтобы они могли принять правильное решение в нужное время", - отметил он.