Почти половина избирателей в РФ смогут проголосовать на местных и региональных выборах

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 46 млн россиян могут принять участие в выборах разного уровня 10 сентября, это около половины от общего количества избирателей страны. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Общее количество избирателей, которые могут принять участие в выборных кампаниях, - 46 млн человек, без малого 50% от того, что мы имеем сегодня в регистре избирателей РФ", - сказал он на заседании комиссии.
В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36 тыс. мандатов. Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.
Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.
Помимо этого, состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.