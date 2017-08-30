Более 90% кандидатов на выборах 10 сентября прошли регистрацию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 90% всех кандидатов на региональных и муниципальных выборах, которые состоятся 10 сентября, смогли пройти регистрацию, всего в кампаниях участвуют порядка 88 тыс. человек. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Количество кандидатов - 96 тыс., 88 тыс. зарегистрировано", - сказал он на заседании комиссии.

По словам Булаева, в ЦИК оценивают количество зарегистрированных кандидатов как высокое. "Это более 90% зарегистрированных кандидатов от тех, кто изъявил желание", - отметил он.

По словам зампреда ЦИК, абсолютное большинство незарегистрированных кандидатов сами отказались по разным причинам от участия в предвыборной гонке. "Вначале сказали "а", а потом рот закрыли и "б" не произнесли: не принесли документы, не собрали подписи", - уточнил он.