Более 90% кандидатов на выборах 10 сентября прошли регистрацию

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 90% всех кандидатов на региональных и муниципальных выборах, которые состоятся 10 сентября, смогли пройти регистрацию, всего в кампаниях участвуют порядка 88 тыс. человек. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Количество кандидатов - 96 тыс., 88 тыс. зарегистрировано", - сказал он на заседании комиссии.
По словам Булаева, в ЦИК оценивают количество зарегистрированных кандидатов как высокое. "Это более 90% зарегистрированных кандидатов от тех, кто изъявил желание", - отметил он.
По словам зампреда ЦИК, абсолютное большинство незарегистрированных кандидатов сами отказались по разным причинам от участия в предвыборной гонке. "Вначале сказали "а", а потом рот закрыли и "б" не произнесли: не принесли документы, не собрали подписи", - уточнил он.