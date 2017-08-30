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ЦИК: число отказов кандидатам в регистрации на выборах вдвое меньше, чем в 2016 году

Политика
30 августа, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что это говорит о лояльности избирательной системы к серьезным кандидатам

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество отказов кандидатам в регистрации на выборы всех уровней в этом году почти в два раза меньше, чем в прошлом, это говорит о лояльности избирательной системы к серьезным кандидатам. Об этом заявил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В 2017 году - 4275 кандидатов получили отказ. Это наименьший показатель, чуть ли не в два раза меньше, чем в 2016 году", - сказал он на заседании комиссии.

По мнению Булаева, эта тенденция имеет право на жизнь, "она показывает, как ЦИК задает тренды и как эти тренды воспринимаются избирательными комиссиями всех уровней".

"В принципе, избирательная система РФ сегодня абсолютно лояльно относится к тем, кто желает всерьез, не понарошку, участвовать в избирательной кампании", - резюмировал зампред Центризбиркома.

Ранее Булаев сообщил, что в общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний этого года было выдвинуто 96 тыс. кандидатов, зарегистрировано 88 тыс. человек.

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