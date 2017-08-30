Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки Трамп

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что во время визита дочери президента США Иванки Трамп в Москву для нее была организована экскурсия по рабочему кабинету президента Владимира Путина и якобы она удостоилась чести посидеть в кресле главы государства.

"Нет, это не так", - сказал Песков.