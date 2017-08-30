Поставщик партии КОИБов для ЦИК РФ определится 4 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Второй конкурс, объявленный Центризбиркомом России для приобретения комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения, состоится на следующей неделе. Об этом сообщил в среду журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Второй конкурс был объявлен, завершен прием заявок, 4 сентября состоится завершающая конкурсная процедура, в ходе которой будет выявлен победитель", - сказал он.

Булаев уточнил, что ранее ЦИК провел конкурс на поставку 2 тыс. КОИБов, его выиграл МГТУ им. Баумана. В ходе второго конкурса будет закуплено 2,5 тыс. комплексов. Таким образом, к президентским выборам ЦИК рассчитывает располагать 4,5 тыс. новых КОИБов, кроме того, 1 тыс. КОИБов закупает за счет регионального бюджета Московская область, Москва - 1,5 тыс.

В настоящее время в распоряжении ЦИК есть порядка 5,8 тыс. КОИБов. Таким образом, по словам Булаева, к президентским выборам их количество возрастет вдвое.