МИД РФ: Москва продолжит работу по укреплению режима нераспространения ядерного оружия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия намерена продолжить взаимодействие с зарубежными партнерами по укреплению режима нераспространения ядерного вооружения и обеспечению доступа государств - участников ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) к благам мирного атома.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России по итогам Пагуошской конференции в Астане, в которой принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На панельной дискуссии, посвященной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, Рябков отметил поступательный ход выполнения соответствующих договоренностей. "Имеющиеся в этой связи проблемы решаются в рамках совместной комиссии представителей "шестерки" и Ирана и носят технический характер", - отметили в министерстве.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве "обеспокоены перспективами дальнейшего устойчивого выполнения договоренностей с учетом усилившихся попыток США оказать давление на Иран". В частности в министерстве считают, что "односторонние санкции, введенные США, нельзя квалифицировать иначе как нарушение духа и буквы СВПД".

На полях мероприятий

29 августа в Астане проходили мероприятия, посвященных открытию в Казахстане Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Российский дипломат провел беседу с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано и отметил "значимость этого события, являющегося практическим вкладом в укрепление режима нераспространения, а также в обеспечение гарантированного доступа государств - участников ДНЯО к благам мирного атома".

Также Рябков встретился с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассино Зербо. Они обменялись мнениями по поводу вступления в силу договора "с особым акцентом на его введение в действие государствами, которые не подписали или не ратифицировали договор". Кроме того, стороны обсудили вопросы функционирования международной системы мониторинга в рамках ОДВЗЯИ и дальнейшее взаимодействие России с ПК ОДВЗЯИ.