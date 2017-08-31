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Россия констатирует очередное нарушение резолюций СБ ООН со стороны КНДР

Политика
31 августа, 15:38 UTC+3

Так представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запуск Пхеньяном баллистической ракеты

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МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Москва констатирует очередное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН со стороны Пхеньяна.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением констатируем очередное нарушение соответствующих резолюций СБ ООН со стороны КНДР, осуществившей 28 августа запуск баллистической ракеты, траектория полета которой пролегала над территорией Японии", - сказала она.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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