Россия констатирует очередное нарушение резолюций СБ ООН со стороны КНДР

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МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Москва констатирует очередное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН со стороны Пхеньяна.
Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С сожалением констатируем очередное нарушение соответствующих резолюций СБ ООН со стороны КНДР, осуществившей 28 августа запуск баллистической ракеты, траектория полета которой пролегала над территорией Японии", - сказала она.