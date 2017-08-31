Депутат: критиковать правоохранительные органы должны профессионалы, а не артисты

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росгвардию критикуют люди не знакомые с реальной ситуацией в правоохранительной системе, в то время как опросы граждан демонстрируют доверие к новой федеральной службе.
Такое мнение высказал в четверг журналистам депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов, комментируя публикации в СМИ, где период после создания Росгвардии охарактеризован как "неразбериха" и содержатся критические комментарии ряда известных людей по поводу работы новой правоохранительной структуры.
Он обратил внимание, что такие публикации в СМИ "не имеют никакого отношения к профессиональному анализу, и с критикой в отношении Росгвардии выступают люди, мягко говоря, не разбирающиеся в ситуации в правоохранительной системе". "Поэтому их комментарии - по-обывательски эмоциональные - заведомо поверхностны и тенденциозны", - полагает Старшинов.
"Вы же не спрашиваете меня о том, как изменилось качество постановок в столичных театрах, поскольку я здесь профессионалом не являюсь, - продолжил парламентарий. - Так же странно спрашивать артистов о вещах, связанных с войсковыми операциями". "Если уж хочется что-то критиковать, то это можно сделать профессионально, содержательно, опросить экспертов, обратиться, наконец, в саму Росгвардию", - добавил он.
"К сожалению, подобные попытки дискредитировать деятельность Росгвардии происходят не впервые, - отметил Старшинов. - Затрудняюсь сказать, какие цели преследуют те, кто их предпринимает".
По мнению депутата, "чтобы давать оценку тому, что улучшилось в сфере безопасности после создания Росгвардии, надо понимать, какие цели и задачи на нее возложены". "Например, если речь идет об охране общественного порядка, то за нее отвечает МВД, в структуре которого находится Главное управление охраны общественного порядка, - пояснил он. - Оно никогда не имело отношения к Росгвардии".
Для того чтобы понять, насколько граждане доверяют новой федеральной службе, депутат призвал "обратиться к опросу ВЦИОМ, проведенному еще полгода назад, когда 76% респондентов высказали мнение, что создание Росгвардии способствует повышению безопасности". "По-моему, это наилучший показатель", - заключил Старшинов.