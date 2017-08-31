Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат: критиковать правоохранительные органы должны профессионалы, а не артисты

Политика
31 августа, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов отметил, что попытки дискредитировать деятельность службы происходят не впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росгвардию критикуют люди не знакомые с реальной ситуацией в правоохранительной системе, в то время как опросы граждан демонстрируют доверие к новой федеральной службе.

Такое мнение высказал в четверг журналистам депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов, комментируя публикации в СМИ, где период после создания Росгвардии охарактеризован как "неразбериха" и содержатся критические комментарии ряда известных людей по поводу работы новой правоохранительной структуры.

Он обратил внимание, что такие публикации в СМИ "не имеют никакого отношения к профессиональному анализу, и с критикой в отношении Росгвардии выступают люди, мягко говоря, не разбирающиеся в ситуации в правоохранительной системе". "Поэтому их комментарии - по-обывательски эмоциональные - заведомо поверхностны и тенденциозны", - полагает Старшинов.

"Вы же не спрашиваете меня о том, как изменилось качество постановок в столичных театрах, поскольку я здесь профессионалом не являюсь, - продолжил парламентарий. - Так же странно спрашивать артистов о вещах, связанных с войсковыми операциями". "Если уж хочется что-то критиковать, то это можно сделать профессионально, содержательно, опросить экспертов, обратиться, наконец, в саму Росгвардию", - добавил он.

"К сожалению, подобные попытки дискредитировать деятельность Росгвардии происходят не впервые, - отметил Старшинов. - Затрудняюсь сказать, какие цели преследуют те, кто их предпринимает".

По мнению депутата, "чтобы давать оценку тому, что улучшилось в сфере безопасности после создания Росгвардии, надо понимать, какие цели и задачи на нее возложены". "Например, если речь идет об охране общественного порядка, то за нее отвечает МВД, в структуре которого находится Главное управление охраны общественного порядка, - пояснил он. - Оно никогда не имело отношения к Росгвардии".

Для того чтобы понять, насколько граждане доверяют новой федеральной службе, депутат призвал "обратиться к опросу ВЦИОМ, проведенному еще полгода назад, когда 76% респондентов высказали мнение, что создание Росгвардии способствует повышению безопасности". "По-моему, это наилучший показатель", - заключил Старшинов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Старшинов, Михаил Евгеньевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
3
Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан
4
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Полиция эвакуирует болельщиков с лондонского стадиона после выстрела из арбалета
7
Слуцкий: США начали горячую фазу дипломатической войны, но симметрично отвечать не стоит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама