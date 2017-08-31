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Генконсульство РФ в Сан-Франциско назвало решение Госдепартамента недружественным шагом

Политика
31 августа, 22:58 дата обновления: 31 августа, 23:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

Ограничения со стороны США негативно скажутся как на россиянах в Соединенных Штатах, так и на американцах, отметили в дипмиссии

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Решение властей США закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско - это недружественный шаг, который скажется как на российских гражданах в США, так и на американцах. Об этом заявило в четверг генконсульство РФ в Сан-Франциско.

"Мы считает решение о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско еще одним недружественным шагом американских властей, который прежде всего тяжело скажется на российских гражданах, проживающих в консульском округе, а также на американских гражданах", - указывается в заявлении, распространенном на странице дипмиссии в Facebook.

В нем также говорится, что только в 2016 году генконсульство РФ выдало 16 тыс. туристических виз американцам. В результате решения Госдепартамента в оформлении документов для этой категории граждан "возникнут определенные трудности".

"Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия генконсульства - двое суток, - отмечается в заявлении. - С 1 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам".

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель генконсульства Максим Гончаров, "больше информации на этот счет пока нет".

Госдепартамент объявил о том, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснила в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США, речь идет о торговых представительствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке. Она уточнила, что эти российские специалисты могут продолжать работать в США.

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Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября

Источник: в торгпредстве РФ в США нет официальной информации о решении Госдепа

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Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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