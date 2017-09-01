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Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить

Политика
1 сентября, 1:12 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

При этом глава государства выразил мнение, что есть предпосылки к улучшению ситуации

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ТАСС, 1 сентября. Президент России Владимир Путин считает, что сейчас в Сирии сложились предпосылки для улучшения ситуации. Однако он уверен, что борьбу с террористами необходимо продолжить, и призывает к созданию широкого антитеррористического фронта.

"Во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", - написал глава российского государства в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения.

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Путин при этом подчеркнул, что "борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена". "Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН", - заявил президент РФ. И добавил: "И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнеров по БРИКС".

Глава государства заверил, что "Россия высоко ценит сложившееся в формате "пятерки" разноплановое взаимодействие". По его мнению, "конструктивное сотрудничество наших стран на международной арене направлено на формирование справедливого многополярного мироустройства, на создание равных для всех стран возможностей для развития".

"Россия выступает за более тесную внешнеполитическую координацию государств БРИКС, прежде всего, в ООН и "Группе двадцати", а также в других международных структурах", - отметил Путин. На его взгляд, "очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе - на Ближнем Востоке".

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоится 3-5 сентября в Китае.

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БРИКС Саммит G20 Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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