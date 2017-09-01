Лавров заявил, что Россия не хочет войны и не собирается в ней участвовать

Британских зайцев спасут посадки травыСоциальная ответственность 1 сентября, 14:15
Жизнь после смерти: выходит новый альбом MotörheadКультура 1 сентября, 14:11
Хрюнов считает, что новый регламент вызовет небывалый подъем российского боксаСпорт 1 сентября, 14:08
В Стокгольме появился новый музей игрушекОбщество 1 сентября, 14:07
Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и СШАМеждународная панорама 1 сентября, 14:00
Издательство "Восточная литература" перед саммитом БРИКС представило в Пекине новые книгиКультура 1 сентября, 13:55
Задержанный за подготовку терактов выходец из Центральной Азии признал вину в судеПроисшествия 1 сентября, 13:38
Мещеряков: "Локомотив" приобрел качественных игроков, учитывая потраченные на них деньгиСпорт 1 сентября, 13:38
Шойгу: освоение Арктики сегодня - гарантия независимости России завтраОбщество 1 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский народ не хочет войны и не планирует участия в ней. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
"Периодов, когда нас сдерживали, было очень много в нашей истории, но никогда это не заканчивалось тем, что наш народ пропадал и что наш народ смирялся, - сказал он. - Я думаю, что и сейчас терпения нам не занимать. "Горячей войны" никто не хочет, и мы не собираемся в ней участвовать, но, видя, что происходит вокруг, мы должны иметь вооружение, армию, флот, воздушно-космические силы, которые соответствуют современным реалиям".
"Это не для того мы говорим, чтобы провоцировать кого-то на гонку вооружений или на то, чтобы испытать нас на прочность, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Просто ситуаций, когда слабо вооруженная страна становится объектом поглощения, не в юридическом и международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, достаточно много".
Лавров подчеркнул, что главное достояние России - это народ. "Наши люди, которые генетически впитали в себя нашу цивилизационную культуру, нашу открытость ко всему миру, при понимании, что мы будем готовы разговаривать и дружить с теми, кто хочет отвечать взаимностью на равноправной основе и кто не будет "со своим уставом в наш монастырь ходить". Очень рассчитываю, что ваши коллеги из других государств, учась бок о бок с нашими гражданами, почувствуют эту великую черту нашего народа", - заключил министр.