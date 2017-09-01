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Лавров заявил, что Россия не хочет войны и не собирается в ней участвовать

Политика
1 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

При этом министр подчеркнул, что стране необходимо иметь вооруженные силы, соответствующие современным реалиям

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский народ не хочет войны и не планирует участия в ней. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

 

"Периодов, когда нас сдерживали, было очень много в нашей истории, но никогда это не заканчивалось тем, что наш народ пропадал и что наш народ смирялся, - сказал он. - Я думаю, что и сейчас терпения нам не занимать. "Горячей войны" никто не хочет, и мы не собираемся в ней участвовать, но, видя, что происходит вокруг, мы должны иметь вооружение, армию, флот, воздушно-космические силы, которые соответствуют современным реалиям".

"Это не для того мы говорим, чтобы провоцировать кого-то на гонку вооружений или на то, чтобы испытать нас на прочность, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Просто ситуаций, когда слабо вооруженная страна становится объектом поглощения, не в юридическом и международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, достаточно много".

Лавров подчеркнул, что главное достояние России - это народ. "Наши люди, которые генетически впитали в себя нашу цивилизационную культуру, нашу открытость ко всему миру, при понимании, что мы будем готовы разговаривать и дружить с теми, кто хочет отвечать взаимностью на равноправной основе и кто не будет "со своим уставом в наш монастырь ходить". Очень рассчитываю, что ваши коллеги из других государств, учась бок о бок с нашими гражданами, почувствуют эту великую черту нашего народа", - заключил министр.

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