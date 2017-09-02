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Клинцевич считает беспардонными требования Польши компенсаций от России

Политика
2 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

По мнению сенатора, Варшаве "не стоит уподобляться попрошайке-беспризорнику из "12 стульев" Ильфа и Петрова"

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает предложение польских политиков потребовать компенсацию от РФ по Рижскому договору 1921 года беспардонным и безосновательным. Такое мнение сенатор высказал в субботу журналистам, сравнив Польшу с попрошайкой из романа "12 стульев".

"Требования Польши репараций с России не только совершенно безосновательны, но и еще и беспардонны. Невольно вспоминается Остап Бендер, который в ответ на подобные требования предлагал "от мертвого осла уши". Не думаю, что Польше стоит уподобляться попрошайке-беспризорнику из "12 стульев" Ильфа и Петрова", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее замминистра юстиции Польши Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что надо потребовать не только репарации от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне, но и компенсацию от РФ по Рижскому договору 1921 года. Мосиньский сказал, что в 1921-м РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал передачу Варшаве 30 млн рублей золотом, но эти деньги не были выплачены. По его мнению, Россия "будучи наследницей СССР" должна задуматься над деталями этого договора.

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