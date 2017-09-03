МИД РФ призывает стороны конфликта в Мьянме вернуться к конструктивному диалогу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает все вовлеченные в конфликт в Мьянме стороны вернуться к налаживанию диалога. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с Кофи Аннаном",- говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.