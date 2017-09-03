Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ призывает стороны конфликта в Мьянме вернуться к конструктивному диалогу

Политика
3 сентября, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

В российском ведомстве обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, которые привели к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает все вовлеченные в конфликт в Мьянме стороны вернуться к налаживанию диалога. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с Кофи Аннаном",- говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы
2
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола
5
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
6
Путин назвал стратегические задачи нефтегазовой промышленности России
7
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама