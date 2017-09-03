Слуцкий призвал к поиску путей возобновления переговоров с КНДР и отказу от силовых мер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Запад к поиску эффективных механизмов для возвращения КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова и отказу от идеи силового вмешательства.

"Ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все более взрывоопасной в прямом смысле этого слова. КНДР, испытав водородную бомбу, грубо нарушила все последние резолюции СБ ООН и в очередной раз послала недвусмысленный сигнал Западу. Однако нельзя не признать, что Пхеньян к такой линии активно провоцируют США и Южная Корея своим бряцанием военных мускулов и непрекращающимися угрозами силового вмешательства и превентивных ударов", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье .

При этом он в очередной раз подчеркнул, что северокорейская проблема не имеет силового решения. "Это аксиома в данном случае. Мировому сообществу нельзя допустить военного сценария в регионе ни в коем случае. Все это может привести к непоправимым и самым печальным последствиям для всей планеты", - предупредил глава комитета.

Поэтому, считает он, "необходимо продолжать искать эффективные механизмы и способы возвращения Пхеньяна к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова". "А угрозы применения силы со стороны Запада - здесь крайне опасный фон", - заключил глава комитета.

В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Южнокорейская сторона заявила, что мощность заряда могла достигать 100 килотонн.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.