Слуцкий призвал к поиску путей возобновления переговоров с КНДР и отказу от силовых мер

Хоккеист "Спартака" Радил пропустит два матча из-за сотрясения мозгаСпорт 3 сентября, 12:41
Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 12:29
Дима Билан выступит на Дворцовой площади Петербурга в рамках благотворительной акцииКультура 3 сентября, 12:12
РФ призывает США немедленно вернуть захваченные российские дипломатические объектыПолитика 3 сентября, 12:03
Ядерная программа КНДР. ДосьеБиографии и справки 3 сентября, 11:50
МИД РФ: ядерные испытания КНДР чреваты серьезными последствиями для самого ПхеньянаПолитика 3 сентября, 11:49
В российских судах открыто 90 тыс. личных кабинетов для подачи электронных исковОбщество 3 сентября, 11:24
Ученые из РФ и ФРГ реализуют проект по утилизации отходов переработки водорослейНаука 3 сентября, 11:12
Футболист Захави, выбросивший капитанскую повязку на поле, отчислен из сборной ИзраиляСпорт 3 сентября, 11:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Запад к поиску эффективных механизмов для возвращения КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова и отказу от идеи силового вмешательства.
"Ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все более взрывоопасной в прямом смысле этого слова. КНДР, испытав водородную бомбу, грубо нарушила все последние резолюции СБ ООН и в очередной раз послала недвусмысленный сигнал Западу. Однако нельзя не признать, что Пхеньян к такой линии активно провоцируют США и Южная Корея своим бряцанием военных мускулов и непрекращающимися угрозами силового вмешательства и превентивных ударов", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье .
При этом он в очередной раз подчеркнул, что северокорейская проблема не имеет силового решения. "Это аксиома в данном случае. Мировому сообществу нельзя допустить военного сценария в регионе ни в коем случае. Все это может привести к непоправимым и самым печальным последствиям для всей планеты", - предупредил глава комитета.
Поэтому, считает он, "необходимо продолжать искать эффективные механизмы и способы возвращения Пхеньяна к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова". "А угрозы применения силы со стороны Запада - здесь крайне опасный фон", - заключил глава комитета.
В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Южнокорейская сторона заявила, что мощность заряда могла достигать 100 килотонн.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.