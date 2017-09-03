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Слуцкий призвал к поиску путей возобновления переговоров с КНДР и отказу от силовых мер

Политика
3 сентября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы отметил, что КНДР грубо нарушила последние резолюции СБ ООН и в очередной раз послала недвусмысленный сигнал Западу

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Запад к поиску эффективных механизмов для возвращения КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова и отказу от идеи силового вмешательства.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все более взрывоопасной в прямом смысле этого слова. КНДР, испытав водородную бомбу, грубо нарушила все последние резолюции СБ ООН и в очередной раз послала недвусмысленный сигнал Западу. Однако нельзя не признать, что Пхеньян к такой линии активно провоцируют США и Южная Корея своим бряцанием военных мускулов и непрекращающимися угрозами силового вмешательства и превентивных ударов", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье .

При этом он в очередной раз подчеркнул, что северокорейская проблема не имеет силового решения. "Это аксиома в данном случае. Мировому сообществу нельзя допустить военного сценария в регионе ни в коем случае. Все это может привести к непоправимым и самым печальным последствиям для всей планеты", - предупредил глава комитета.

Поэтому, считает он, "необходимо продолжать искать эффективные механизмы и способы возвращения Пхеньяна к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова". "А угрозы применения силы со стороны Запада - здесь крайне опасный фон", - заключил глава комитета.

В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Южнокорейская сторона заявила, что мощность заряда могла достигать 100 килотонн.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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